Леоненко: Я три роки тягнув Динамо, вклав багато сил, та стільки здоров'я втратив

Екс-гравець Динамо Віктор Леоненко розповів про своє ставлення до "динамівських сердець".

"Динамівські серця – це правильний підхід. Не знаю, чи є проблеми у президента Динамо. Треба, щоб футболісти підходили під модель. А у нас привозять гравців Хацкевичу, і ліпи з них щось. У нас не розуміють, що не кожен хороший футболіст, який приходить в Динамо, може заграти.

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Я б не сказав, що у мене динамівське серце. Я мріяв грати в київському Динамо ще маленьким хлопчиком. Хоч мене і ображають в Динамо, але друзів, які там працюють, у мене повно.

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Мене називають ворогом і сепаратистом донецьким, хоча я взагалі в Тюмені народився. Цю хрінь пора вже викорінювати. Я був динамівцем і три роки тягнув Динамо. Так, команда здорово грала. Але я стільки вкладав сил, і здоров'я стільки втратив... Це так, про всяк випадок", – цитує Леоненка Sportarena.