"Наконечника немає – всі вже знають. Команди багато емоцій витратили якраз в єврокубках. Для Динамо це добре, тому що завдання виконане. Їх нічия влаштовувала – внічию і зіграли, а те що немає нападників і там і там – ось це і позначилося.

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Грали на нічию, тому гра і не вийшла. Знову згадали поганий футбол. Півтора моменту за два тайми...

Я вважаю, що це єврокубки винні. У Суперкубку потрібно вже конкретно було грати, а тут нічия тебе влаштовує і пішли далі. Прораховуєш, тим більше це ж Луческу. Після збірної у нас же команди, як правило, не дуже добре виглядають", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, безгольова нічия дозволила Динамо зберегти відрив від Шахтаря у 3 очки.

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