"Наконечника нет – все уже знают. Команды много эмоций потратили как раз в еврокубках. Для Динамо это хорошо, потому что задача выполнена. Их ничья устраивала – вничью и сыграли, а то что нет нападающих и там и там – вот это и сказалось.

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Играли на ничью, поэтому игра и не вышла. Опять вспомнили плохой футбол. Полтора момента за два тайма...

Я считаю, что это еврокубки виноваты. В Суперкубке нужно уже конкретно было играть, а здесь ничья тебя устраивает и пошли дальше. Просчитываешь, тем более это же Луческу. После сборной у нас же команды, как правило, не очень хорошо выглядят", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, безголевая ничья позволила Динамо сохранить отрыв от Шахтера в 3 очка.

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