Північноірландський фахівець подав у відставку, повідомляє офіційний сайт "обручів". Виконувачем обов'язків головного тренера призначений його асистент – Джон Кеннеді.

Швед – про перехід у Селтік: Можливо, це був неправильний вибір

Леннон очолив Селтік у лютому 2019 року. Команда виграла чемпіонат Шотландії 2019/20, але поточний сезон складається жахливо. "Обручі" сенсаційно вилетіли з Ліги чемпіонів від Ференцвароша Сергія Реброва, а в групі Ліги Європи посіли останнє місце. На внутрішній арені також катастрофа – Рейнджерс відірвався на 18 очок і практично гарантував собі титул чемпіона після 10-річної паузи.

Додамо, що Леннон взагалі не довіряв Мар'яну Шведу. Форвард провів усього 3 матчі (40 хвилин) у минулій кампанії, а в поточній "втік" до Мехелена – права на українця досі належать Селтіку.

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