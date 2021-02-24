Североирландский специалист подал в отставку, сообщает официальный сайт "обручей". Исполняющим обязанности главного тренера назначен его ассистент – Джон Кеннеди.

Швед – о переходе в Селтик: Возможно, это был неправильный выбор

Леннон возглавил Селтик в феврале 2019 года. Команда выиграла чемпионат Шотландии 2019/20, но текущий сезон складывается ужасно. "Обручи" сенсационно вылетели из Лиги чемпионов от Ференцвароша Сергея Реброва, а в группе Лиги Европы заняли последнее место. На внутренней арене также катастрофа – Рейнджерс оторвался на 18 очков и практически гарантировал себе титул чемпиона после 10-летней паузы.

Добавим, что Леннон вообще не доверял Марьяну Шведу. Форвард провел всего 3 матча (40 минут) в прошлой кампании, а в текущей "убежал" в Мехелен – права на украинца до сих пор принадлежат Селтику.

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