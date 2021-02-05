Півзахисник Мехелена Мар'ян Швед, права на якого належать Селтіку, поділився думками щодо свого переходу до шотландського гранда.

"Генк робив пропозицію кращу, ніж Селтік. Але після консультації з агентами вирішили перейти у шотландський клуб. Озираючись назад, можливо, це був неправильний вибір. Якби знав, що матиму зараз, міг вибрати чемпіонат Бельгії і перейти в Генк.

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Я не хочу говорити про Селтік. Я зараз у Мехелені, мені тут добре. Подивимося, як все буде далі", – поділився Швед у коментарі 67 Hail Hail.

До слова, Мар'ян провів 12 матчів у складі Мехелена у поточному сезоні, записавши до свого активу 4 голи та 1 асист.

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