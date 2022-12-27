Евертон поступився Вулверхемптону в рамках 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Евертон успішно почав матч, вже на 7-й хвилині відкривши рахунок. Єррі Міна успішно прийшов на подачу з кутового. Проте "вовки" дуже швидко відновили рівновагу. Поденсе забив після пасу Моутінью. Чемпіон Європи виконав щось немислиме.

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Паритет зберігався аж до останніх миттєвостей матчу. На 90+5 "іриски" не встежили за Аїтом-Нурі, який вирвав перемогу для гостей. Вулверхемптон перервав 5-матчеву безвиграшну серію і покинув останнє місце турнірної таблиці, Евертон залишився над самісінькою зоною вильоту.