"Отсутствие голов вызывает беспокойство. Это очевидная проблема. Нам нужно усиление. Думаю, мы показали довольно хорошую игру, были лучшей командой в этом матче. Мы контролировали игру, владели мячом, создавали моменты. Но если не забиваешь, могут произойти такие вещи.

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Я играл почти 20 лет, поэтому знаю, как подобные поражения могут повлиять на игроков. Однако в течение 90 процентов игры мне нравилось, как мы сегодня принимали решения. Ребята сегодня играли хорошо и имели правильный менталитет, поэтому я бы хотел, чтобы болельщики поддержали их.

В каждой игре есть мельчайшие детали, и сегодня мы просто должны принять это. Ребятам нужно немного отдохнуть, а потом мы должны начать подготовку к Ман Сити. Этот год должен быть тяжелым, учитывая, как прошло лето и прошлый сезон. Мы стараемся улучшить ситуацию, но это будут маленькие шаги. Иногда бывают такие периоды, как сейчас, но сегодня мы заслуживали победу над Вулверхэмптоном", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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