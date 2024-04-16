У квітні видання The Telegraph повідомило, що Федерація футболу Канади внесла Лемпарда до шорт-листа кандидатів на роль наступного наставника для національної команди. Ця можливість могла здатися Лемпарду привабливою, тому що Канада є однією з країн-господарок ЧС-2026, що гарантує їй участь у турнірі.

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Однак тепер The Telegraph повідомляє, що легенда Челсі після переговорів з канадськими представниками вирішив відхилити цю пропозицію. Він визнав, що варіант із роботою головним тренером збірної Канади йому не підходить.

Водночас Френк хоче повернутися до тренерської роботи. Він перебуває "у відпустці" з кінця минулого року. Його останньою роботою була посада тимчасового наставника Челсі.

Наразі збірною Канади тимчасово керує Мауро Б'єлло.

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