В апреле издание The Telegraph сообщило, что Федерация футбола Канады включила Лэмпарда в шорт-лист кандидатов на роль следующего наставника для национальной команды. Эта возможность могла показаться Лэмпарду заманчивой, потому что Канада является одной из стран-хозяек ЧМ-2026, что гарантирует ей участие в турнире.

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Однако теперь The Telegraph сообщает, что легенда Челси после переговоров с канадскими представителями решил отклонить это предложение. Он счёл, что вариант с работой главным тренером сборной Канады ему не подходит.

В то же время Фрэнк хочет вернуться к тренерской работе. Он находится "в отпуске" с конца прошлого года. Его последней работой была должность временного наставника Челси.

Сейчас сборной Канады временно руководит Мауро Бьелло.

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