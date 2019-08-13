Лемпард пояснив, чому Челсі відпустив Давіда Луїса в Арсенал

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Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 9716
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Твіттеріада. Жона Ярмоленка згадала Україну, сексуальна ведуча Мілан TV зрадила попереднику Маліновського в АталантіОвертайм — 12 серп 5352
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