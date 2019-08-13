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Лемпард пояснив, чому Челсі відпустив Давіда Луїса в Арсенал

17:10 303 Читать на русском
Лемпард пояснив, чому Челсі відпустив Давіда Луїса в Арсенал
Лемпард та Луїс в роки виступів за Челсі / Reuters

Наставник лондонців назвав передумови несподіваного трансферу бразильця.

"З'являлася інформація про відмову Луїса тренуватися з нами. Нічого подібного не було.

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Арсенал хотів купити його, тому ми повинні були ухвалити рішення. Звичайно, Луїс – хороший гравець і перейшов до лав конкурента, але така була ситуація. А я зосереджуся на тих футболістах, які є в моєму розпорядженні", – наводить слова Лемпарда офіційний сайт "аристократів".

Нагадаємо, Давід Луїс перейшов з Челсі до Арсенала в останній день трансферного вікна.

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