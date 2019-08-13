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Лэмпард объяснил, почему Челси отпустил Давида Луиса в Арсенал

17:10 89 Читати українською
Лэмпард объяснил, почему Челси отпустил Давида Луиса в Арсенал
Лэмпард и Луис в годы выступлений за Челси / Reuters

Наставник лондонцев назвал предпосылки неожиданного трансфера бразильца.

"Появлялась информация об отказе Луиса тренироваться с нами. Ничего подобного не было.

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Арсенал хотел купить его, поэтому мы должны были принять решение. Конечно, Луис – хороший игрок и перешел в стан конкурента, но такова была ситуация. А я сосредоточусь на тех футболистах, которые есть в моем распоряжении", – приводит слова Лэмпарда официальный сайт "аристократов".

Напомним, Давид Луис перешел из Челси в Арсенал в последний день трансферного окна.

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