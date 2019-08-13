Філ Невілл назвав найкращий трансфер Арсенала – несподіваний вибір

Колишній захисник Манчестер Юнайтед оцінив роботу лондонців на трансферному ринку.

"Я вважаю їхнім найкращим придбанням Давида Луїса. Арсеналу завжди не вистачало лідерських якостей і характеру при грі в обороні.

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Думаю, Луїс дасть їм це. Так, він буде припускатися помилок. Більшість центральних захисників в АПЛ помиляються. Але Луїс є лідером, він помітна особистість", – цитує Невілла Express.

Нагадаємо, Луїс став не єдиним трансфером "канонірів" цього літа. Арсенал здійснив рекордний перехід Ніколя Пепе, а також підписав Тірні, Мартінеллі, Саліба і Себальйоса (оренда).

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