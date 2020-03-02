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Лемпард поверне Кепу у стартовий склад на матч проти Ліверпуля

20:10 217 Читать на русском
Лемпард поверне Кепу у стартовий склад на матч проти Ліверпуля
Френк Лемпард та Кепа Аррісабалага / Фото ФК Челсі

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага повернеться на поле після місячної перерви.

 

"Кожен гравець контролює свою долю тим, як він грає і як тренується. Це Челсі, і ми намагаємося скоротити відрив від вершини турнірної таблиці, тому тут не може бути жодного розслабленого або спокійного гравця.

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Ми повинні працювати кожен день і намагатися виграти наступний матч, тренуватися добре кожен день. Звичайно, ми подивимося на наш склад влітку. Але, наскільки я знаю, ніяких рішень перед завтрашньою грою прийнято не буде.

Чи буде Кепа у воротах завтра? Так. Як і очікувалося, він показав себе професіоналом. Він тренувався, не піднімаючи голови, підтримував команду", – цитує Лемпарда Evening Standard.

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Нагадаємо, останній раз Кепа виходив на поле 21 січня у матчі проти Арсенала (2:2). У ЗМІ поширювали інформацію, що у наставника конфлікт з голкіпером, хоча сам Лемпард заявляв, що іспанець просто не у належній формі. Челсі побореться з Ліверпулем за путівку у чвертьфінал Кубка Англії вже завтра, 3 березня, початок о 21:45.

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Англія Челсі Челсі Кубок Англії Френк Лемпард Френк Лемпард Кубок Англії 2019/20 Челсі - Ліверпуль Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага
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