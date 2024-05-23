"Ми повинні визнати, що Аталанта була кращою і заслужила на трофей. Ми мали проблеми після першого голу Аталанти, і ми не знайшли рішення. Нам було дуже складно створювати хороші моменти. Це був не наш день. Флоріан Вірц був у порядку. В останній місяць ми були з ним обережні, і, можливо, йому не вистачало трохи ігрового часу, але з ним усе було гаразд, і жодних виправдань.

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Коли ми мали невелику перевагу, Аталанта дуже швидко поверталася на позиції. Це футбол. Буває. Нам доведеться оцінити те, що сталося, тому що в суботу на нас чекає ще одна важлива подія (фінал Кубка Німеччини проти Кайзерслаутерна – прим).

Звичайно, це боляче, але нам потрібно використати цей біль у позитивному ключі. Те, чого ми досягли, є винятковим, і ми маємо цим пишатися. Ми мали великий шанс, і ми доклали всіх зусиль до сьогоднішнього дня, але все пішло не так, як планувалося. Ми були не на найкращому рівні: всі, включаючи мене. Це буде виклик, як ми відреагуємо на поразку та впораємося з болем.

Гасперіні? Вони були кращою командою. Це результат тієї великої справи, яку він зробив, і я бажаю йому всього найкращого в майбутньому. Ми не змогли впоратися з багатьма складними ситуаціями, до яких готувалися, тому що Аталанта вимагає від вас дуже багато чого. Ми не отримували м'яча у потрібних позиціях, щоб скористатися перевагою.

Аталанта дуже хоробра команда. Вони не проти грати один в один. Коли ми мали невеликий шанс відігратися, вони дуже добре захищалися, тому ми не змогли створити моменти. Аталанта зробила це не лише цього року, вони роблять це вже багато років. Зазвичай ми займаємо найкращі позиції у нашій грі, але сьогодні нам це не вдалося", – наводить слова Алонсо офіційний сайт УЄФА.

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