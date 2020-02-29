toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кепа хоче покинути Челсі влітку – лондонці заплатили за голкіпера 80 млн євро

10:05 374 Читать на русском
Кепа хоче покинути Челсі влітку – лондонці заплатили за голкіпера 80 млн євро
Кепа Аррісабалага / Фото TEAMtalk

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага не знайшов щастя у лондонському клубі.

Челсі може попрощатись з Кепою Аррісабалагою вже влітку, таке бажання виявив сам воротар, повідомляє The Sun.

Челсі готовий включити Кепу до трансферу Облака, – журналіст

У 25-річного іспанця натягнуті відносини з головним тренером "синіх" Френком Лемпардом, а також він втратив постійне місце у воротах лондонців. Нагадаємо, у 2018-му Челсі заплатив Атлетіку 80 млн євро за Кепу та встановив трансферний рекорд серед голкіперів.

У нинішньому сезоні АПЛ Аррісабалага провів 24 матчі, в яких пропустив 30 голів.

Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду

blog_ava
"З такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5 на 5", – Вацко про матч СК Дніпро-1 – Динамо
06:00
5392
Теги
Англія Трансфери Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага Челсі Челсі Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
51
хв
Львів
14:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук