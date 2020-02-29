Кепа хоче покинути Челсі влітку – лондонці заплатили за голкіпера 80 млн євро

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага не знайшов щастя у лондонському клубі.

Челсі може попрощатись з Кепою Аррісабалагою вже влітку, таке бажання виявив сам воротар, повідомляє The Sun.

Челсі готовий включити Кепу до трансферу Облака, – журналіст

У 25-річного іспанця натягнуті відносини з головним тренером "синіх" Френком Лемпардом, а також він втратив постійне місце у воротах лондонців. Нагадаємо, у 2018-му Челсі заплатив Атлетіку 80 млн євро за Кепу та встановив трансферний рекорд серед голкіперів.

У нинішньому сезоні АПЛ Аррісабалага провів 24 матчі, в яких пропустив 30 голів.

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