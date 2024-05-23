Лукман став головним героєм фіналу Ліги Європи між Аталантою та Байєром, відзначившись хет-триком у ворота леверкузенців.

Хет-трик Лукмана у відеоогляді фіналу ЛЄ Аталанта – Байєр – 3:0

Як повідомляє Squawka, Адемола став першим гравцем, якому вдалось забити три голи у фіналі Ліги Європи або Кубка УЄФА (так називався турнір до 2009 року). Слід додати, що враховувались лише ті фінали, які складались з одного матчу (до 1998-го року фінальне протистояння складалось з двох поєдинків).

До слова, Лукман у поточному сезоні зіграв у 43 матчах за Аталанту в усіх турнірах, записавши до свого активу 15 голів та 8 асистів.

Аталанта виграла Лігу Європи, розбивши Байєр – бергамаски взяли перший євротрофей, зупинивши унікальну серію Хабі Алонсо