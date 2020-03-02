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Челсі – Ліверпуль: Лемпард підходить до матчу Кубка Англії без п'ятьох провідних гравців

19:16 16 Читать на русском
Челсі – Ліверпуль: Лемпард підходить до матчу Кубка Англії без п'ятьох провідних гравців
Крістіан Пулішіч та Н'Голо Канте / Фото ФК Челсі

У Челсі серйозні кадрові проблеми перед поєдинком 1/8 фіналу Кубка Англії.

 

"У Крістенсена невелике ушкодження, яке, ймовірно, не дозволить йому вийти на поле. Абрахам, Пулішіч, Хадсон-Одой і Канте не зіграють", – цитує головного тренера Челсі Френка Лемпарда офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Челсі побореться з Ліверпулем за путівку у чвертьфінал Кубка Англії вже завтра, 3 березня, початок о 21:45.

У турнірній таблиці АПЛ після 28 турів мерсисайдці продовжують лідирувати, а команда Лемпарда замикає топ-4.

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