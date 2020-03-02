Челсі – Ліверпуль: Лемпард підходить до матчу Кубка Англії без п'ятьох провідних гравців

Сергій Тищенко — 17:00 5026
-
Реал – на паузі: Лунін потребує агента, тренера та іншого чемпіонату
-
"У Динамо залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький – про спільну біду наших грандівУкраїна — 14:00 22182
-
"Майстер діагоналей, король рондо". Зінченко отримав яскраві компліменти від англійських ЗМІ за тріумф у Кубку лігиАнглія — 13:30 9008
-
Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІІспанія — 11:45 11274
-
Зінченко прокоментував перемогу Манчестер Сіті в Кубку ліги – українець озвучив ідею щодо перейменування трофеюАнглія — 11:05 1895