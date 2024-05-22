Інсайдер Джанлука Ді Марціо підтвердив в інтерв'ю нідерландському сайту SoccerNews.nl про те, що боси Манчестер Юнайтед вирішили припинити співпрацю з Тен Хагом. Це станеться одразу після фіналу Кубка Англії між "червоними дияволами" і Манчестер Сіті – незалежно від результату.

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Повідомляється, що боси Юнайтед ухвалили рішення щодо Тен Хага вже давно – і сповістили про це наставника. На даний момент часу вони зайняті пошуками його наступника.

У списку потенційних наступників нідерландця присутні Роберто Де Дзербі, Кіран МакКенна і віднедавна – Маурісіо Почеттіно. За словами Ді Марціо, керівництво "червоних дияволів" сподівається саме на МакКенну, якого до себе також хоче запросити Челсі. "Якщо він піде в Челсі, МЮ зупинить свій вибір на Почеттіно", – зазначив інсайдер.

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