Лэмпард вернет Кэпу в стартовый состав на матч против Ливерпуля

Голкипер Челси Кэпа Аррисабалага вернется на поле после месячного перерыва.

"Каждый игрок контролирует свою судьбу тем, как он играет и как тренируется. Это Челси, и мы стараемся сократить отрыв от вершины турнирной таблицы, поэтому здесь не может быть никакого расслабленного или спокойного игрока.

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Мы должны работать каждый день и стараться выиграть следующий матч, тренироваться хорошо каждый день. Конечно, мы посмотрим на наш склад летом. Но, насколько я знаю, никаких решений перед завтрашней игрой принято не будет.

Будет ли Кэпа в воротах завтра? Да. Как и ожидалось, он показал себя профессионалом. Он тренировался, не поднимая головы, поддерживал команду", – цитирует Лэмпарда Evening Standard.

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Напомним, последний раз Кэпа выходил на поле 21 января в матче против Арсенала (2:2). В СМИ распространяли информацию, что у наставника конфликт с голкипером, хотя сам Лэмпард заявил, что испанец просто в надлежащей форме. Челси сразится с Ливерпулем за путевку в четвертьфинал Кубка Англии уже завтра, 3 марта, начало в 21:45.