"Чи думав, що повернуся в Челсі? Я впевнена в собі людина, хочу багато працювати та розуміти гру. Я не думав, що одного разу повернуся на пост головного тренера Челсі, це не було в моїй голові.

Це не незакінчені справи. Зараз у Челсі інший період і я просто хочу зробити все якнайкраще. Формулювання "незакінчені справи" здається дещо голлівудським.

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Великий склад, проблеми з результативністю? Кожен гравець може показати себе з чистого листа на тренуваннях, а атмосфера конкуренції може дати поштовх у матчах. Що стосується проблем з результативністю, то немає такого геніального тренера, який міг би пояснити це.

Все, що я робитиму тут – це тренуватися та спілкуватися з гравцями. На щастя, це було більшою частиною моєї ігрової кар’єри. Просто потрібно постаратися спрямувати підопічних у правильне річище", – цитує Лемпарда Football London.

"Я зроблю все можливе, а потім подивимося, що буде. Не мені ухвалювати рішення про довгостроковий контракт. Розумію, що мене багато питатимуть про це. Наразі я дуже радий, бо тут багато талантів. Мені було легко прийняти запрошення – це мій клуб", – наводить слова Френка інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, легенда вже тренував "пенсіонерів" у 2019-2021 роках. Останнім місцем його праці був Евертон Віталія Миколенка.

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