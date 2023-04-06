"Думал ли я, что вернусь в Челси? Я уверен в себе человек, хочу много работать и понимать игру. Я не думал, что однажды вернусь на пост главного тренера Челси, это не было в моей голове.

Это не незаконченные дела. Сейчас у Челси другой период и я просто хочу сделать все наилучшим образом. Формулировка "незаконченных дел" кажется несколько голливудской.

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Большой состав, проблемы с результативностью? Каждый игрок может показать себя с чистого листа на тренировках, а атмосфера конкуренции может дать толчок в матчах. Что касается проблем с результативностью, то нет такого гениального тренера, который мог бы это объяснить.

Все, что я буду делать здесь – это тренироваться и общаться с игроками. К счастью, это было большей частью моей игровой карьеры. Просто нужно постараться направить подопечных в правильное русло", – цитирует Лэмпарда Football London.

"Я сделаю все возможное, а потом посмотрим, что будет. Не мне принимать решение о долгосрочном контракте. Понимаю, что меня будут много спрашивать об этом. Сейчас я очень рад, потому что здесь много талантов. Мне было легко принять приглашение – это мой клуб" , – приводит слова Фрэнка инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, легенда уже тренировал "пенсионеров" в 2019-2021 годах. Последним местом его работы был Эвертон Виталия Миколенко.

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