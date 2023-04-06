У четвер, 6 квітня, нападник Челсі та збірної України Михайло Мудрик провів перше тренування під керівництвом нового наставника "синіх" Френка Лемпарда. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, збулася мрія 44-річного фахівця – Френк хотів бачити українського вінгера у своїй команді ще під час роботи у Евертоні.

Співвласники Челсі пояснили, навіщо запросили Лемпарда на тренерське крісло

Повідомляється, що минулого літа Евертон запропонував Шахтарю 30 мільйонів євро за Михайла, але отримав відмову. Лемпард пропрацював у мерсисайдському клубі до січня 2023 року, після чого був звільнений.

Френк тренуватиме Челсі до кінця цього сезону.

Челсі та Ліверпуль розписали кризову нічию – Мудрику дали мізер, незручна зміна нового тренера, у Клоппа все жахливо