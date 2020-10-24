"Звичайно, цей матч потрібно сприймати, як великий. Ми часто грали проти Манчестер Юнайтед у минулому сезоні і чудово розумієм їхні можливості. На тижні вони обіграли ПСЖ – це фантастичний результат.

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Я бачу прогрес нашої команди. Прийшли 6 гравців, кожен з яких хоче пробитися у основу. Є позитивні моменти, але є й негативні. Нам потрібен час. Петр Чех на цей поєдинок точно з нами не поїде в статусі гравця. Мені здається, він був одним з найкращих голкіперів в АПЛ. Це велика історія, але зараз про його гру не йдеться", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед – Челсі відбудеться сьогодні о 19:30. На тижні лондонці несподівано додали у свою заявку Петра Чеха, який рік тому завершив кар'єру.

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