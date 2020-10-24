"Конечно, этот матч нужно воспринимать, как большой. Мы часто играли против Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне и прекрасно понимаем их возможности. На неделе они обыграли ПСЖ – это фантастический результат.

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Я вижу прогресс нашей команды. Пришли 6 игроков, каждый из которых хочет пробиться в основу. Есть положительные моменты, но есть и отрицательные. Нам нужно время. Петр Чех на этот поединок точно с нами не поедет в статусе игрока. Мне кажется, он был одним из лучших голкиперов в АПЛ. Это большая история, но сейчас о его игре речи не идет", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед – Челси состоится сегодня в 19:30. На неделе лондонцы неожиданно добавили в свою заявку Петра Чеха, который год назад завершил карьеру.

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