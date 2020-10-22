"Сілва дав клубу новий рівень і досвід, які ми чекали, і позитивно впливає на тих, хто грає з ним. Він відіграв важливу роль в тому, що наш суперник не зміг забити.

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У цьому сезоні ми будемо ретельно стежити за його навантаженнями. У нас з ним дуже близькі стосунки, і я пам'ятаю, як сам перебував в аналогічному становищі на заключному етапі своєї кар'єри. Тому я буду контролювати його відновлення, тренувальний процес і участь в іграх, щоб забезпечити його оптимальну форму, в якій він дасть команді максимум.

Менді зіграв дуже добре в трьох матчах, які він встиг провести за клуб, завершивши два з них без пропущених м'ячів. У грі з Севільєю він зробив чудовий сейв. Його прихід важливий з точки зору конкуренції за місце в складі. Ми знаємо його якості, і він демонструє їх. Наразі він наш перший номер, однак кожен має право довести свою перевагу в конкурентній боротьбі", – цитує слова Френка Лемпарда сайт Челсі.

Зауважимо, Едуар Менді перебрався у Челсі близько місяця тому та вже встиг відіграти чотири матчі, два з яких на нуль. У Тьягу Сілви стільки ж поєдинків у активі.

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