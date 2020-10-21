Чех несподівано потрапив у заявку Челсі на АПЛ – повторення шляху Шовковського
Легенда Челсі Петр Чех може екстрено відновити свою ігрову кар'єру.
Челсі раптово додав 38-річного голкіпера у заявку на АПЛ, інформує офіційний сайт клубу.
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Лондонці пояснили це рішення підвищеним ризиком втрати гравців у нинішньому сезоні. Чех вийде на поле лише у тому разі, якщо основні голкіпери команди вилетять через травму або коронавірус. Легенда клубу навіть не підписував новий контракт.
До слова, нещодавно схожу ситуацію пережив Олександр Шовковський, який потрапив у заявку збірної України на спаринг з Францією (щоправда, не грав). Українець завершив кар'єру в 2016 році, а Чех – у 2019-му.
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