Челсі хоче узгодити з Лемпардом 3-річний контракт до кінця тижня

Лондонський Челсі хоче якнайшвидше призначити Френка Лемпарда на посаду головного тренера.

Френк Лемпард є пріоритетною ціллю лондонського Челсі. За інформацією Evening Standard, лондонці хочуть узгодити контракт із фахівцем 3-річний контракт до кінця цього тижня.

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Дербі Каунті вимагає у "синіх" 4 млн фунтів компенсації, а їхній президент заявив, що "барани" хочуть довготривалої співпраці з Френком.

Лемпард перебуває на відпочинку у Франції, але вже встиг повідомити керівництву клубу з Чемпіоншипу про бажання повернутись у Челсі.

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