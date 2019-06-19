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Челсі хоче узгодити з Лемпардом 3-річний контракт до кінця тижня

14:39 133 Читать на русском
Челсі хоче узгодити з Лемпардом 3-річний контракт до кінця тижня
Френк Лемпард / УЄФА

Лондонський Челсі хоче якнайшвидше призначити Френка Лемпарда на посаду головного тренера.

Френк Лемпард є пріоритетною ціллю лондонського Челсі. За інформацією Evening Standard, лондонці хочуть узгодити контракт із фахівцем 3-річний контракт до кінця цього тижня.

Джеррард відмовився очолити Дербі замість Лемпарда

Дербі Каунті вимагає у "синіх" 4 млн фунтів компенсації, а їхній президент заявив, що "барани" хочуть довготривалої співпраці з Френком.

Лемпард перебуває на відпочинку у Франції, але вже встиг повідомити керівництву клубу з Чемпіоншипу про бажання повернутись у Челсі.

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