Колишній тренер Челсі Френк Лемпард може отримати шанс попрацювати у рідному для себе чемпіонаті.

43-річний фахівець прагне повернутись до тренерської роботи протягом сезону 2021/22. Одним із варіантів, у якому зацікавлений Лемпард, є Лестер, стверджує Eurosport.

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Такий розвиток подій буде можливим у випадку зміни головного тренер Манчестер Юнайтед. Саме Брендана Роджерса, нинішнього коуча "лисиць", називають головним претендентом на місце Уле Гуннара Сульшера, чия команда не демонструє стабільних позитивних результатів.

Останнім місцем роботи Френка Лемпарда був Челсі, який він покинув у січні 2021-го. Раніше англійця сватали в Норвіч, Крістал Пелас і Ньюкасл.

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