Бывший тренер Челси Фрэнк Лэмпард может получить шанс поработать в родном для себя чемпионате.

43-летний специалист стремится вернуться к тренерской работе в течение сезона 2021/22. Одним из вариантов, в котором заинтересован Лэмпард, является Лестер, утверждает Eurosport .

Лэмпард отказался возглавлять Норвич

Такое развитие событий будет возможно в случае смены главного тренера Манчестер Юнайтед. Именно Брендана Роджерса, нынешнего коуча "лис", называют главным претендентом на место Уле Гуннара Сульшера, чья команда не демонстрирует стабильных положительных результатов.

Последним местом работы Фрэнка Лэмпарда был Челси, который он покинул в январе 2021 года. Ранее англичанина сватали в Норвич, Кристал Пелас и Ньюкасл.