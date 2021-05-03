Легіонер Зорі Джоель Абу Ханна підписав попередній контракт з Легією, повідомляє Sport.pl.

Зоря на порозі масового відходу лідерів – одразу четверо гравців основи можуть покинути луганців

Захисник збірної Ізраїлю перейде у польську команду у статусі вільного агента – контракт 23-річного гравця з луганцями завершується 30 червня 2021 року. Абу Ханна має замінити в Легії Артема Шабанова, якого поляки не можуть викупити у Динамо через високу вартість українця.

Нагадаємо, Джоель перейшов у Зорю в липні 2019 року з німецького Магдебурга. У поточному сезоні провів за "мужиків" 27 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Рембо живе у бойовику: кулемети, відрізані вуха, готував замах проти боса і відсидів у тюрязі – псих №1 серед ультрас