Як відомо, у лютому Шабанов перебрався у Легію на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону 2020/21. Польський клуб має право викупу 29-річного українця, але навряд чи зможе ним скористатися.

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Найближчим часом Легія і Динамо ще мають провести перемовини щодо викупу прав на Шабанова. Проте все вказує на те, що захисник повернеться до Києва. Раніше повідомлялося, що "біло-сині" прагнуть отримати за Артема 1,8 млн євро. Поляки ж не можуть заплатити навіть половини від вказаної суми, що зводить шанси на трансфер до мінімуму, інформує Legia.net.

Наставник Легії Чеслав Міхнєвіч вже дав клубним скаутам вказівку шукати заміну Шабанову, який став основним у команді після переходу з Динамо. Це повинен бути захисник-шульга, який здатен зіграти лівого центрбека.

Зауважимо, Артем встиг зіграти за Легію 8 матчів, але отримав травму і більше не з'явиться на полі в поточному сезоні. Цікаво, що захисник вже став чемпіоном України 2020/21, адже в першому колі виступав за Динамо, а вже 1 травня може отримати і медаль переможця Екстракляси. У трьох турах чемпіонату Польщі Легії достатньо набрати лише два очки. За інформацією Legia.net, Шабанов повернеться до Варшави на поєдинок останнього туру чемпіонату Польщі, щоб отримати свою медаль. Зараз захисник перебуває в Києві, де в неділю був присутній на матчі Динамо – Інгулець.

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