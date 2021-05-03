Легионер Зари Джоэль Абу Ханна подписал предварительный контракт с Легией, сообщает Sport.pl.

Заря на пороге массового ухода лидеров – сразу четверо игроков основы могут покинуть луганчан

Защитник сборной Израиля перейдет в польскую команду в статусе свободного агента – контракт 23-летнего игрока с луганчанами завершается 30 июня 2021 года. Абу Ханна должен заменить в Легии Артема Шабанова, которого поляки не могут выкупить у Динамо из-за высокой стоимости украинца.

Напомним, Джоэль перешел в Зарю в июле 2019 года из немецкого Магдебурга. В текущем сезоне провел за "мужиков" 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

Рембо живе у бойовику: кулемети, відрізані вуха, готував замах проти боса і відсидів у тюрязі – псих №1 серед ультрас