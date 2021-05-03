Журналіст Ігор Бурбас розповів про невтішний стан справ у таборі "мужиків".

"Зоря влітку може втратити аж чотирьох футболістів основи. Нікола Васіль має домовленість із німецьким Санкт-Паулі, а Джоель Абу Ханна нібито уже підписав попередній контракт з Легією.

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В Польщу як вільні агенти можуть переїхати і Владлен Юрченко та Дмитро Іванісеня. Останній, окрім цього, ще має пропозиції з Туреччини та Іспанії", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, контракти усіх вищезгаданих футболістів з луганським клубом закінчуються 30 червня 2021 року.

Зоря після 24-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ третьою, маючи у своєму активі 44 очки.

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