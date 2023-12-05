Обидва лідери втратили очки. СК Дніпро-1 поступився Ворсклі, а Полісся розписало нічию з Вересом. Осічками конкурентів скористався Кривбас, який вискочив на вершину завдяки ефектному камбеку.

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Шахтар без групи лідерів здолав Кривбас. Маріно Пушіч шукає різноманітні варіанти побудови гри, в якій сяє герой на 10 балів. Динамо за Олександра Шовковського виглядає краще, хоча цього туру не мало змоги продемонструвати це через форс-мажор на полі Миная. Про все це детально у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.