Полузащитник Миккел Дуэлунд, который принадлежит Динамо, в свое время мог перебраться в АПЛ.

"С молодежной сборной Дании мы играли товарищеский матч против Ливерпуля U-23. Мы выиграли со счетом 3:1. Я сыграл хороший поединок. Через несколько дней поступило предложение от Ливерпуля.

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Речь шла о тренировках с первой командой, а затем выступления за молодежную команду. Это было хорошее предложение. Но это было время, когда я проходил свой путь становления футболиста основной команды Мидтьюлланда", – добавил Дуэлунд в интервью Sporten.com.

Напомним, Дуэлунд перебрался в Динамо в 2018-м за 4 миллиона евро. За три года провел в Киеве всего 26 матчей, так что "бело-синие" отдали его в аренду в Неймеген. Прошлой зимой вингер перебрался в Орхус.

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