Яніс Хамаш і Габріел Бусанелло не збираються їхати в Ковалівку на матч 12-го туру УПЛ, який відбудеться 9-го листопада. У Хамаша вже є квитки до Франції, де він планує провести три дні та повернутися перед поєдинком проти Ворскли. Про це повідомляє Telegram-канал УПЛ жива з посиланням на джерела в клубі.

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Що стосується Бусанелло, то бразилець ще сумнівається, а з ним ще розмовлятимуть у клубі. Точно готові поїхати з командою на виїзний матч у Київську область Макс Валеф і Габріель Гомес. Інші іноземці наразі не проходять у склад команди Олександра Кучера.

Нагадаємо, дніпровська команда проводить свої домашні матчі в Ужгороді, а базується у Словаччині. Наразі СК Дніпро-1 лідирує в УПЛ, втративши очки лише в матчі з Інгульцем. Шахтар відстає від команди Кучера на 5 очок і має гру в запасі. Колос іде 7-м, набравши 15 балів.

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