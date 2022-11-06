СК Дніпро-1 запропонував Шахтарю провести очну гру у словацькому Кошіце, інформує журналіст Пйотр Слонка.

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Поєдинок між цими командами запланований на 19 листопада в рамках 14 туру УПЛ. Наразі дніпряни випереджають "гірників" на 5 пунктів, але зіграли на один матч більше. Рішення щодо місця проведення гри залежить від Шахтаря, який кілька тижнів тому категорично відмовився переносити зустріч з Динамо (вона відбулася на Арені-Львів).

Нагадаємо, саме в Кошіце СК Дніпро-1 проводив свої матчі Ліги конференцій. Більшість легіонерів клубу не хочуть їхати в Україну далі Ужгорода, чим створюють серйозні кадрові проблеми для Олександра Кучера в УПЛ.

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