Янис Хамаш и Габриэл Бусанелло не собираются ехать в Ковалевку на матч 12-го тура УПЛ, который состоится 9 ноября. У Хамаша уже есть билеты во Францию, где он планирует провести три дня и вернуться перед поединком против Ворсклы. Об этом сообщает Telegram-канал УПЛ жива со ссылкой на источники в клубе.

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Что касается Бусанелло, то бразилец еще сомневается, а с ним будут еще разговаривать в клубе. Точно готовы поехать с командой на выездной матч в Киевскую область Макс Валеф и Габриэль Гомес. Остальные иностранцы пока не проходят в состав команды Александра Кучера.

Напомним, днепровская команда проводит свои домашние матчи в Ужгороде, а базируется в Словакии. СК Днепр-1 лидирует в УПЛ, потеряв очки только в матче с Ингульцом. Шахтер отстает от команды Кучера на 5 очков и играет в запасе. Колос идет 7-м, набрав 15 баллов.

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