У поєдинку 11-го туру УПЛ "спортклубівці" не без проблем перемогли "лисів". Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Олександр Кучер виставив на матч з Минаєм той самий склад, який на тижні поступився АЗ в останньому матчі групового етапу Ліги конференцій. Окрім того, на лаві запасних з'явився Гуцуляк, який нарешті оговтався від травми.

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Саме господарі могли виходити вперед вже на 1-й хвилині – Довбик продавив захист закарпатців, віддавав на Рубчинського, але удар останнього було заблокованою

Згодом Бусанелло знайшов у чужому штрафному Піхальонка, однак Горін кинувся під м'яч і нівелював загрозу. На 11-й хвилині Хахльов зряче подавав у штрафний зі стандарту – гравцям Миная не вистачило зовсім трохи, аби дотягнутись до м'яча і вийти вперед. У відповідь Довбик втратив розкішний шанс, коли після прострілу Хамаша у падінні замкнув у стійку. СК Дніпро-1 продовжив тиснути і обстрілювати ворота Бандури, а Минай втікав у поодинокі контратаки, які, однак, у більшості захлинались на стадії завершальних ударів. Серед успішних можна згадати хіба що удар Кулієва з лінії штрафного прямо у руки Валефу в середині тайму.

На 35-й хвилині Кулієв знайшов чудовим пасом Вишневського на лівому фланзі, той увірвався у штрафний, але переграти Валефа, який вийшов на перехоплення, не зумів. За трохи Піхальонок у падінні впритул розстрілював Бандуру – той у стрибку зумів вибити. Голом буквально пахло. На останній хвилині Сарапій замикав навіс з кутового по центру – знову у руки Бандурі. Неприємно здивував у першому таймі Володимир Шаран – наставник Миная істерично намагався докричатися до своїх підопічних виключно російською мовою.

По перерві Бусанелло спробував пробити з-за меж штрафного – поруч з ближньою стійкою. Згодом Сарапій головою ледь не переправив м'яч під дальню стійку. Але першим забив Минай! На 64-й хвилині Нємчанінов прострілив з лівого флангу, Колесник у падінні прокинув на дальню штангу, де першим був Воробчак, спіймавши Валефа на протиході. За три хвилини Сарапій вдало замкнув навіс з кутового і головою зрівняв рахунок у матчі.

У наступній атаці СК Дніпро-1 вийшов вперед. Піхальонок протягнув м'яч по центру до ліній штрафного, але сам не бив, а віддав на лівий фланг на Бусанелло. Габріел прострілив у карний, Довбик грамотно пропустив, відтягнувши на себе захисника і Гуцуляк, який тільки-но вийшов на заміну, легко перевів сферу у правий кут воріт. Одразу ж міг зрівнювати Твердохліб, але не зумів переграти Валефа після виходу сам на сам.

За 15 хвилин до завершення основного часу Гуцуляк зумів прострілити зі, здавалося б, безвихідного становища з розвороту і Хамаш зльоту увігнав сферу під ліву стійку. Майже одразу Довбик знову влучив у каркас воріт – після передачі Хамаша форвард перевів сферу через себе у поперечину.

Перемога принесла дніпрянам 28 очок – відстань від Шахтаря збільшилась до 5 пунктів. Минай з 9-ма балами – одинадцятий.

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