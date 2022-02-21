Головний тренер Олександрії Юрій Гура зізнався, що легіонери команди Каспарс Дубра та Клаудіо Спінеллі турбувалися через напружену ситуацію на кордоні України з Росією.

"Якихось особливих хвилювань не було. Адже 16 лютого начебто анонсувався напад на Україну, і цього ж дня було свято – День єдності.

"Україна – це мій дім": Калітвінцев – про пропозиції з Росії

Каспарс Дубра і Клаудіо Спінеллі питали з приводу ситуації в нашій країні, але ми їм сказали: "Не переживайте, все буде добре". Спінеллі вже в Олександрії, а Дубра має прибути у понеділок", – наводить слова Гури meta-ratings.

Додамо, що олександрійці повернуться в сезон 26 лютого матчем зі Львовом. Команда наразі посідає шосте місце в УПЛ, маючи в активі 26 пунктів.

Колишні гравці Динамо нагадали про себе, Олександрія розписала яскраву нічию з командою Костишина: спаринги клубів УПЛ