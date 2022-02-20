"Чи були у мене інші варіанти, крім Олександрії? Так, було кілька варіантів, але вони були не конкретні. Олександрія відразу дала зрозуміти, що хоче бачити мене в команді, і я довго не думав над цією пропозицією.

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Варіанти були з УПЛ, але клуби називати безглуздо. З топ-7? Плюс-мінус так. Я зараз футболіст Олександрії і мене все влаштовує. Щодо того, що я міг опинитися у батька в Поліссі – це неправда.

Варіантів продовжити кар'єру в Росії також не було. Якби була така пропозиція, то навіть не розглядав би її, а відразу б відмовився. Україна для мене – все. Україна мені багато дала. Хоча я сам народився в Москві, але я там прожив дуже мало. У три роки я вже переїхав з родиною до Києва. Тому вважаю себе повноцінним киянином. Все своє свідоме життя провів у Києві та Україні. Для мене Україна – це мій дім", – сказав Калітвінцев у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Владислав приєднався до Олександрії 10 січня. Десна була проти самовільного відходу гравця, однак на початку лютого Комітет УАФ з питань статусу та трансферів футболістів дозволив "містянам" зареєструвати Калітвінцева як гравця клубу. Чернігівці планують оскаржити перехід гравця до Олександрії – палата по вирішенню спорів УАФ розпочне розгляд справи 2 березня.

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