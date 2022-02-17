Зимові збори, спаринги клубів УПЛ

Колос – Самгуралі – 0:0

Колос – Левадія – 3:1

Голи: Мякушко, 29, 88, Ільїн, 56 – Агуїрі, 33

Чорноморець – Дордой – 3:1

Голи: Морозюк, 12, Мартинович, 25, Путря, 56 (пен.) – Борубаєв, 48

Минай – Брабрандт – 0:0

Олександрія – Аксу – 2:2

Голи: Демченко, 39, 42 – Марусіч, 23, Тунгишбаєв, 63

Колос проводив відразу два спаринги за один день. Зустріч з грузинським Самгуралі завершилася нулями, а от матч проти естонської Левадії був значно цікавішим. Героєм Колоса став екс-динамівець Мякушко, який оформив дубль.

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Нагадав про себе ще один колишній представник київського гранда. Микола Морозюк знову забив за Чорноморець, підштовхуючи одеситів до якомога швидшого підписання контракту. Загалом підопічні Григорчука не мали жодних проблем з киргизьким Дордоєм.

Минай і Олександрія звели свої спаринги до нічиїх, але зовсім різних. Закарпатці на пару з данським Брабрандтом не змогли забити бодай один м'яч, натомість команда Гури влаштувала перестрілку з Аксу. Нагадаємо, взимку цей казахський колектив очолив Руслан Костишин. Сімейної дуелі не вийшло, оскільки син Денис залишився поза складом Олександрії. За клуб УПЛ "віддувався" хавбек Олександр Демченко – 3-хвилинний дубль у відповідь на голи Марусіча і Тунгишбаєва.

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