Главный тренер Александрии Юрий Гура признался, что легионеры команды Каспарс Дубра и Клаудио Спинелли переживали из-за напряженной ситуации на границе Украины с Россией.

"Каких-либо особых волнений не было. Ведь 16 февраля вроде бы анонсировалось нападение на Украину, и в этот же день был праздник – День единства.

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Каспарс Дубра и Клаудио Спинелли спрашивали о ситуации в нашей стране, но мы им сказали: "Не переживайте, все будет хорошо". Спинелли уже в Александрии, а Дубра должна прибыть в понедельник", – приводит слова Гуры meta-ratings.

Добавим, что александрийцы вернутся в сезон 26 февраля матчем со Львовом. Команда занимает шестое место в УПЛ, имея в активе 26 пунктов.

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