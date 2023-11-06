З початком війни 7 жовтня легіонери "жовтих" покинули Ізраїль, і відтоді тренувалися індивідуально.

Маккабі залякує Зорю перед матчем Ліги конференцій – ізраїльтяни почали серйозну підготовку

Як інформує портал One, минулої середи легіонери команди прибули до Польщі для підготовки до матчу із Зорею в Лізі конференцій. Повідомляється, що через брак гравців головному тренеру Маккабі Роббі Кіну довелося самому взяти участь у сесії, а також задіяти свого помічника Рорі Ділепа. Крім цього, Кін залучив до підготовки місцевого польського воротаря.

Однак із приїздом ізраїльських гравців до Польщі у воротарі, Ділепі та самому Кіні відпала необхідність. Єдиний гравець, який не прилетів з Ізраїлю до Польщі – основний воротар Рой Мішфаті. У нього поважна причина – він залишився в Ізраїлі через вагітну дружину, яка днями має народити. Таким чином, у матчі із Зорею за Маккабі зіграє резервний голкіпер. Це буде або Даніель Таненбаум, або Орландо Москера.

Матч Зоря – Маккабі (Тель-Авів) відбудеться в четвер, 9-го листопада.

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