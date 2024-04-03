Люксембургського нападника Жерсона Родрігеса виключать зі складу братиславського Слована, повідомляє журналіст Пйотр Слонка у своєму Telegram-каналі.

Скандальний легіонер Динамо не повернувся до клубу з розташування збірної – керівництво вже готує санкції

Причиною такого рішення стала неадекватна поведінка гравця, а саме неповернення форварда у розташування клубу зі збірної. Головний тренер Слована Владіміра Вайсс вже заявив про свою принциповість, адже команда для нього стоїть на першому місці. За інформацією джерела, Динамо теж не хоче повертати гравця до себе. Орендна угода Жерсона зі словаками закінчується 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Динамо в 2019 році. Він досі перебуває на контракті в київському клубі (угода розрахована до 30 червня 2025 року), хоча вже 6 разів вирушав у оренди. У поточному сезоні люксембуржець провів за Слован 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.

До слова, 27 березня, Жерсон дізнався вирок суду у справі щодо 3-х випадків насильства і отримав 18 місяців в'язниці умовно та штраф 1500 євро. Ще 2430 євро він повинен виплатити колишній дівчині, а також зобов'язаний пройти курси терапії з керування гнівом. Випробувальний термін складає 5 років.

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