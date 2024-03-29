"Жерсона засудили? Не здивований. Ні, не чув. От від Вас дізнався. Він талановитий гравець, але не професіонал. Все, що можу про нього сказати. Десь його шкода, що так сталося, але... Це ж не вперше. Він там мав якісь проблеми зі своєю дівчиною-українкою. А цього разу, власне, що? Домашнє насильство? Не здивований, повторюсь.

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Чи я сприяв тому, аби Жерсона відрахували з Динамо? Так. Попросив відправити в оренду керівництво Динамо я, бо як можна розраховувати на гравця, який не товаришує з дисципліною і не є професіоналом? Він же в будь-який момент може підставити", – поділився Михайличенко в коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Жерсон досі перебуває на контракті в Динамо, але вже 3 роки вештається орендами (наразі у братиславському Словані). Нещодавно люксембуржця засудили до 18 місяців в'язниці умовно та виплатити штраф 1500 євро.

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