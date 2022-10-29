Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен зізнався, що вінгер луганців Крістіан залишив табір команди, але у клубі чекають на його повернення.

Про це наставник повідомив після перемоги над Металістом 1925 (3:0) у матчі 10-го туру УПЛ.

– Крістіан давно вибув. Коли можна очікувати його повернення до основного складу?

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– Ми також чекаємо на скоріше його повернення. Всі знають, що в Україні війна. У зв’язку з останніми загостреними подіями він поїхав, але ще раз повторюся, всі ми чекаємо, коли він зможе доєднатися до команди, – цитує ван Леувена офіційний сайт Зорі.

Бразилець приєднався до луганської команди влітку 2021-го. У складі Зорі Крістіан зіграв 8 поєдинків та віддав 4 асисти. Востаннє 22-річний вінгер виходив на поле ще 9 жовтня, після чого інформації про нього не було.

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