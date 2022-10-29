Главный тренер Зари Патрик ван Леувен признался, что вингер луганцев Кристиан покинул лагерь команды, но в клубе ждут его возвращения.

Об этом наставник сообщил после победы над Металлистом 1925 (3:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Кристиан давно выбыл. Когда можно ожидать его возвращения в основной состав?

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– Мы также ждем скорейшего его возвращения. Все знают, что в Украине война. В связи с последними обостренными событиями он уехал, но еще раз повторюсь, все мы ждем, когда он сможет присоединиться к команде, – цитирует ван Леувена официальный сайт Зари.

Бразилец присоединился к луганской команде летом 2021 года. В составе Зари Кристиан сыграл 8 поединков и отдал 4 ассиста. В последний раз 22-летний вингер выходил на поле еще 9 октября, после чего информации о нем не было.

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