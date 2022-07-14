"Я зробив це тату, коли повернувся з України до Бразилії, це фраза з Біблії: "Не бійся і не впадай у відчай, тому що Господь, твій Бог, з тобою, куди б ти не пішов".

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Ще я набив прапор України, щоб продемонструвати, що мене турбує ця тема, і я хочу, щоб цей жах скоріше закінчився. Цифри – це дати, коли розпочалася війна і коли я зміг виїхати з України", – цитує Крістіана прес-служба Зорі.

Нагадаємо, Фагундес став єдиним легіонером Зорі, який наважився повернутися до луганського клубу. Його контракт з "мужиками" чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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